Atleta do Paysandú é convocada pela Seleção Brasileira Sub-17

Jogadora se apresenta na próxima semana em Bragança Paulista

Rafaela Viana, atleta do Paysandú, foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-17. Ela se apresenta em Bragança Paulista (SP) na segunda-feira, 24, para um período de treinamentos com a amarelinha.

Ela foi destaque da Copa SC Feminina Sub-15 e garantiu uma vaga na lista de convocadas da técnica Rílany Silva.

Outras três atletas de equipes do estado também integram a lista: Marry (Criciúma), Sophia (Criciúma) e Maria Antônia (Meninas de Jaraguá).

Pelas redes sociais, o Paysandu parabenizou Rafaela. “Orgulho que transborda. Que seja apenas o início de uma trajetória brilhante”, escreveu o clube.

