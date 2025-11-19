Atleta do Paysandú é convocada pela Seleção Brasileira Sub-17
Jogadora se apresenta na próxima semana em Bragança Paulista
Rafaela Viana, atleta do Paysandú, foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-17. Ela se apresenta em Bragança Paulista (SP) na segunda-feira, 24, para um período de treinamentos com a amarelinha.
Ela foi destaque da Copa SC Feminina Sub-15 e garantiu uma vaga na lista de convocadas da técnica Rílany Silva.
Outras três atletas de equipes do estado também integram a lista: Marry (Criciúma), Sophia (Criciúma) e Maria Antônia (Meninas de Jaraguá).
Pelas redes sociais, o Paysandu parabenizou Rafaela. “Orgulho que transborda. Que seja apenas o início de uma trajetória brilhante”, escreveu o clube.
