Atletas brusquenses de artes marciais organizam rifa para custear viagem à Tailândia

Dois atletas brusquenses ligados às artes marciais estão promovendo uma rifa para arrecadar recursos e custear as despesas de viagem a Bangkok, capital da Tailândia. Eles farão parte da delegação que representará o Brasil no campeonato mundial da modalidade.

A delegação será composta pelos atletas Juliana Venske e Cleomar Brizola, e também pelos treinadores Cleiton Protratz e Daniela Tomazoni. Eles viajam nesta quarta-feira, 14, e o evento será realizado entre os dias 18 e 22 de maio.

Os valores arrecadados com a rifa serão utilizados para cobrir custos com alimentação, hospedagem e transporte. O sorteio será realizado no dia 10 de junho, e cada número custa R$ 15.

Confira os prêmios da rifa:

1 celular Xiaomi Poco M4 5G

1 smartwatch Wearfit Pro HW12

1 par de luvas tailandesas ou R$ 500 via Pix

6 meses de treinos gratuitos no CT Sorjai

1 massagem relaxante

1 consulta com nutricionista

Interessados em colaborar podem adquirir números da rifa diretamente com Juliana, pelo WhatsApp: (47) 99104-9462.

