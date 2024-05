Atletas da Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque recebem treinador sérvio

Os atletas de base do basquete brusquense participaram de treinos especiais na última semana, realizados pelo treinador sérvio Pavle Milojevic. A segunda Clínica Internacional da Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque (SER Brusque) foi realizada nos dias 9, 10 e 11 de maio, no ginásio da Sociedade Esportiva Bandeirante.

Participaram dos treinamentos as categorias Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. “Ele também conduziu um treino com as crianças do Projeto Social da SER Brusque na quinta-feira à noite, no Colégio Feliciano Pires”, detalha o treinador Daniel de Paula.

De acordo com ele, Pavle foi trazido para um circuito de treinos pelo Sul do Brasil pelo treinador de Porto Alegre, Antônio Krebs Júnior, conhecido como Pitu, e seus filhos Marco Krebs e Mathias Krebs, que juntos têm uma empresa de treinamento da modalidade.

“Pitu e Marco estiveram junto com o treinador Pavle conduzindo os treinos para os atletas no Bandeirante. Foi uma experiência incrível para os garotos, que além de aprenderem muito com um técnico sérvio, referência no mundo do basquete, enfrentaram o desafio da língua, ao qual se saíram muito bem. Pavle conversou em inglês com os garotos. A troca de experiências entre os técnicos também foi muito importante para o crescimento das equipes”, avalia Daniel.

Amistosos

Na sexta-feira, 10, a equipe da SER Brusque recebeu no Bandeirante os jogadores da IBBC Basquete, de Florianópolis, para um jogo amistoso da categoria Sub-13. Ambas as equipes se preparam para as etapas regionais do campeonato organizado pela Federação Catarinense de Basquete. Vale lembrar que a categoria Sub-12 da IBBC já havia realizado um amistoso em Brusque contra a SER Brusque no dia 1º de maio.

“Agradecemos imensamente às famílias que compareceram para torcer pelos atletas em quadra e à Sociedade Esportiva Bandeirante por ser a nossa casa tanto nos treinos quanto nos jogos”, destaca Daniel.

Já a categoria Sub-15 enfrentou no sábado, 11, a equipe dos Joguinhos de Navegantes Sub-18. O amistoso também foi realizado no Bandeirante e a torcida compareceu para apoiar os jogadores. “Este jogo foi um grande desafio e trouxe muito aprendizado para os jovens atletas da SER Brusque”, avalia o técnico.

