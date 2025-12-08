Atletas de Brusque conquistam medalhas no Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, em São Paulo
Eles representam o Instituto Arte + Suave
No sábado, 6, dois atletas do Instituto Arte + Suave, de Brusque, conquistaram medalhas no Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), realizado no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. A competição reuniu centenas de competidores de todo o país.
O atleta Caio Correa Rodrigues venceu três lutas consecutivas e conquistou o título de Campeão Mundial na categoria Infantil B/faixa cinza+amarela/peso galo.
Já Antonio E. Araujo conquistou a medalha de bronze na categoria Infantil B/faixa cinza+amarela/peso pluma.
