Atletas de Brusque conquistam três medalhas no jiu-jitsu dos Jasc 2025

A equipe de jiu-jitsu de Brusque teve desempenho de destaque na 64ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Chapecó. Os atletas do município garantiram três medalhas na competição: uma prata e dois bronzes, colocando Brusque entre as principais forças da modalidade no estado.

Na classificação geral da modalidade, Brusque aparece em sétimo lugar no jiu-jitsu feminino, com 13 pontos. No masculino, o município divide a décima colocação com Itapema, ambos com sete pontos. No ranking geral dos Jasc, Brusque ocupa a sétima posição.

No feminino, Bruna de Araujo Tormena, da Team Telles, conquistou a medalha de prata na categoria Super Pesado (até 84,300kg). Já Natália Beatriz Souza, da Nova União, ficou com o bronze no Pesadíssimo (acima de 84,300kg). No masculino, o bronze ficou com Stefeson Lima de Almeida, do Instituto Arte Mais Suave, na categoria Pluma (até 64kg).

Bruna Tormena celebrou o desempenho após dois dias intensos de disputas. “Os Jasc são um dos eventos mais difíceis do ano, reúne os melhores atletas de Santa Catarina. Mesmo não sendo campeã, estou muito feliz com meu desempenho e por colocar Brusque no pódio”, destacou a atleta, que agradeceu sua equipe, o mestre Walter Telles, a FME e sua família. “Encerrar o ano como a segunda melhor atleta de SC na minha categoria é um sonho.”

Representando Brusque no masculino, Stefeson valorizou o trabalho realizado ao longo da temporada. “Foram três lutas duras, cheias de superação e foco. Essa medalha é resultado de muito trabalho. Agradeço ao professor Marcelo e ao técnico Walter Telles pelo apoio e confiança”, finaliza o atleta do Instituto Arte Mais Suave.

Confira os resultados por categoria:

Masculino – Pluma (até 64kg)

1º Roosevelt Wendel Santos – Blumenau

2º João Victor Ferreira – Timbó

3º Stefeson Lima de Almeida – Brusque

Feminino – Super Pesado (até 84,300kg)

1º Bruna Fonseca da Silva – Blumenau

2º Bruna de Araujo Tormena – Brusque

3º Camila Dias Matte – Itajaí

Feminino – Pesadíssimo (acima de 84,300kg)

1º Isabely Generoso da Silva Lemos – São José

2º Kailana Cristine Azevedo de Oliveira – Itajaí

3º Natalia Beatriz Souza – Brusque

