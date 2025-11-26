Atletas de Brusque participam de competição internacional de corrida e exercícios funcionais no Rio
Competição dá vaga ao mundial que será disputado na Suécia
Brusque será representada no Hyrox Rio de Janeiro pelos atletas André Lucas Walendowsky, Stephani Cardoso Walendowsky, Carlos Adolfo de Oliveira, Luiz José Gaya Neto, Carlos Luiz Pereira Santiago e Jeferson Luis Prette no próximo fim de semana.
O evento faz parte de um circuito internacional de fitness racing que combina corrida com estações de exercícios funcionais. O formato, criado na Alemanha em 2017, se expandiu rapidamente e hoje reúne milhares de competidores em diferentes países.
A prova segue um padrão único: oito trechos de 1 km de corrida intercalados com oito estações que incluem movimentos como sled push, burpee broad jump e remo indoor. A característica do Hyrox é justamente exigir que o atleta consiga alternar esforços sem queda significativa de desempenho.
Para André Lucas Walendowsky, essa alternância é o ponto central da modalidade. “O desafio não é escolher entre corrida ou estações funcionais, mas equilibrar os dois elementos ao longo da prova. É preciso correr forte e, ao mesmo tempo, executar os exercícios com qualidade para não quebrar o ritmo”, afirma. Ele explica que tanto a corrida quanto as estações elevam a intensidade, e que administrar esse conjunto de estímulos é determinante para o resultado.
A participação brusquense também marca o envolvimento crescente da cidade com modalidades ligadas ao treinamento funcional. André destaca que Brusque possui um local afiliado ao Hyrox, o Hangar 360/Hoad, o que facilita a prática.
“Isso aproxima mais pessoas do formato. O próximo passo é promover eventos, divulgar e fazer com que mais gente experimente. O Hyrox é uma porta de entrada para quem já corre e busca uma forma diferente de desenvolver força e resistência”, diz.
O Rio integra o circuito que serve de classificatória para o Puma Hyrox World Championships 2026, na Suécia. Para André, porém, a possível vaga não altera a preparação. “Vamos focados em entregar o nosso melhor. Se a classificação vier, será consequência. A ideia é competir bem, representar a cidade e aproveitar a experiência”, afirma.
