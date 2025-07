Atletas de Brusque são convocados para o Mundial de BMX Racing 2025 na Dinamarca

Nesta semana, a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), por meio do Departamento de Alto Rendimento, divulgou a relação dos atletas convocados para o Campeonato Mundial de BMX Racing 2025. Entre eles, dois atletas representam a cidade de Brusque.

A competição será realizada em Copenhague, na Dinamarca, entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, com provas das categorias Challenge e Masters. Já nos dias 2 e 3 de agosto, acontecem as disputas das categorias de Campeonato — Elite, Sub-23 e Júnior, nas modalidades masculina e feminina.

Os dois atletas de Brusque, que integram o programa Bolsa-Atleta municipal, são Lucas Moresco Zimmermann e Guilherme Ribeiro. Os dois vêm se destacando em competições recentes, principalmente em eventos nacionais e internacionais, o que garantiu a convocação com base em suas performances.

No Campeonato Mundial de BMX Racing 2025, Lucas Moresco Zimmermann disputará na categoria Sub-23 Masculino, enquanto Guilherme Ribeiro competirá na categoria Elite Men. Ambos chegam à competição com grandes chances de conquistar medalhas para o Brasil.

Lucas Moresco, tricampeão do campeonato pan-americano e octacampeão brasileiro, relembra quando iniciou no esporte há 13 anos. “Lembro-me de quando ingressei no esporte em 2012, na pista municipal que havia no pavilhão da Fenarreco na época. Quero destacar como a Bolsa-Atleta é importante e como ela nos ajuda a custear as despesas. Esse projeto é de suma importância para manter o esporte vivo, principalmente em nosso município”.

Já Guilherme Ribeiro ressalta sua preparação. “Estou muito contente e nos preparamos bastante para essa competição. Este é o quarto ano consecutivo em que sou convocado para a Seleção Brasileira. É a competição mais esperada do ano, e estou grato pela oportunidade de representar o Brasil”.

