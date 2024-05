Atletas de handebol de Brusque vencem primeira fase da Liga Santa Catarina, em Florianópolis

Os atletas de handebol de Brusque saíram invictos ao vencer os três jogos da primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol 2024. A competição foi realizada no sábado, 18, em Florianópolis. Participaram da disputa atletas da categoria infantil sub-14.

Na quadra, a equipe brusquense enfrentou representantes das cidades de Criciúma, Camboriú/Itajaí e Florianópolis. O time foi liderado pelos professores Anderson Silva, Luciano Furtado, Franciele Chemeres Cunha e Scheila Daiana Fuck.

Com os resultados, o time brusquense assume a liderança da Chave A. Os próximos jogos do returno estão marcados para o segundo semestre do ano, com local ainda indefinido.

Anderson Silva avalia que jogar de igual para igual com os adversários e ainda obter vitórias sobre tradicionais equipes do estado é sinal que o handebol de Brusque tem crescido.

“Todos os nossos atletas são formados aqui nos polos que desenvolvemos nas escolas. Não contratamos atletas e, sim, os formamos. Isso é um trabalho muito árduo, feito todos os dias, de segunda a sábado”, afirma.

Confira os resultados

Brusque 22 x 9 Criciúma

Brusque 23 x 22 Camboriú/Itajaí

Brusque 21 x 10 Florianópolis

