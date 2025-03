Atletas de projeto em Brusque assistem jogo de basquete da NBA nos Estados Unidos

Na última sexta-feira, 28, atletas de Brusque, entre 15 e 16 anos, tiveram a experiência de acompanhar uma partida da NBA (Associação Nacional de Basquetebol) entre New Orleans Pelicans e Golden State Warriors, nos Estados Unidos.

Os 16 jovens fazem parte do grupo SER Brusque e foram escolhidos no programa ‘Small Grants 2024’, promovido pela Embaixada norte-americana, com uma vaga em um torneio de basquete na Flórida. O projeto “Formando Líderes através do Basquete”, do sul do Brasil, venceu a concorrência de cerca de 300 projetos de base.

O perfil oficial da NBA postou em uma rede social como foi a experiência dos jovens brusquenses, que pisaram na quadra e viram de perto os jogadores durante o aquecimento, entre eles, Gui Santos, do Warriors, que atualmente é o único brasileiro na liga.

“A gente está aqui em um jogo da NBA. Está sendo uma experiência bem legal. Fomos na quadra cumprimentar os jogadores. É surreal”, disse Pedro, um dos atletas brusquenses.

A delegação do projeto SER Brusque está na Flórida desde a semana passada. O grupo participa de sessões de treinamento e de imersão no sistema educacional e cultural do basquete americano. Após retornarem, os atletas participarão como voluntários nos projetos sociais da SER Brusque, servindo como ferramentas de transformação na comunidade.