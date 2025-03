Atletas do Barateiro representam SC em amistoso contra a Seleção Brasileira

Atuando pela Seleção Catarinense, a ala Érica e a pivô Eveli Calou, do Barateiro Havan Futsal, enfrentaram a Seleção Brasileira em amistoso realizado na noite desta quarta-feira, 19, no ginásio Jones Minosso, em Lages. O placar foi 5 a 1 para o Brasil, finalizando sua preparação para a Copa América, que começa neste sábado, 22, em Sorocaba.

No primeiro tempo, a Seleção Brasileira abriu o placar com Amandinha e ampliou com Natalinha. A segunda etapa teve mais um gol de Natalinha antes de Índia, da Female/Unochapecó, marcar o gol catarinense. Na sequência, Emily e Luciléia deram números finais à partida.

No segundo tempo, Natalinha, novamente, fez o terceiro. A seleção catarinense voltou melhor para a segunda etapa, e Índia, atleta da Female/Unochapecó, diminuiu para as catarinenses. Mas logo em seguida, Emily e Luciléia marcaram para fechar o placar em 5 a 1.

“Feliz de ter participado deste momento. Enfrentar a melhor seleção do mundo não é fácil, e não será para nenhuma seleção. Foi um espetáculo o que aconteceu aqui em Lages. Queria agradecer a todos os envolvidos, e tenho certeza que isto irá somar muito à minha carreira”, comenta Eveli Calou.

“Uma experiência incrível, agradeço pela oportunidade de jogar contra atletas de altíssimo nível. Levo isto como bagagem para minha carreira. Estou muito feliz, foi muito bom ter esta experiência. Quem sabe venham cada vez mais”, completa Érica.

O Barateiro Havan Futsal segue sua preparação visando a Liga Feminina de Futsal (LFF), principal competição de futsal feminino do país, com início em abril.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: