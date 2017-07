Atletas do Bolão e Basquete estreiam nos Jogos Comunitários de Brusque

Os primeiros lançamentos do bolão e arremessos de basquete dos Jogos Abertos Comunitários foram dados na noite desta -feira, 13. A data marcou a estreia dessas modalidades em jogos realizados na Sociedade Beneficente e na Arena Brusque.

No bolão, as comunidades do Águas Claras (678 pinus), São Pedro (658) e Paquetá (654) largaram na frente. Pelo basquete masculino, o São Luiz venceu o São Pedro por 44 a 7. No duelo entre Centro e Maluche, as equipes fizeram um grande jogo, disputado ponto a ponto.

Ao fim, o Centro conquistou uma vitória suada sobre o adversário e venceu por 59 a 58. Richard Dalago, do Centro, e André Fuzon, do Maluche, foram os cestinhas da partida, com 17 pontos cada.

À noite também foi de bocha rafa feminina na Associação Santa Rita e vale tudo masculina na Sociedade São Paulo, Cancha Rio Soccer, e no Angelina (veja todos os resultados abaixo). Pelo voleibol masculino, pelo grupo A, o Maluche fez 2 a 0 sobre o Águas Claras.

Destaque para o camisa 7 Daniel Pieper. Ele entrou quando a partida estava 16 a 7, e finalizou o jogo após 9 saques consecutivos. No segundo duelo do dia, o mais equilibrado da noite, o São Pedro venceu o Centro por 2 a 1 em jogo válido pelo mesmo grupo. Na chave B, o Nova Brasília ganhou do Joaquim por 2 a 0.

Definidos os confrontos das quartas do suíço livre

As quartas de final do futebol suíço livre já tem todos os confrontos definidos após quatro jogos realizados na noite. No Angelina, o destaque foi a vitória do Souza Cruz por 9 a 1 sobre o Nova Brasília.

A equipe da casa se aproveitou que o adversário atuou com 2 a menos e ainda perdeu um atleta machucado para conquistar o placar elástico. O destaque do jogo foi o camisa 6 José Afonso Neto, autor de nada menos que sete dos nove gols.

O camisa 7 Daniel Raimondi e o 71 Jeferson Araldi finalizaram o placar. O adversário da equipe será o Bateas, que superou o Barra de Águas Claras por 4 a 0. Ricardo Venancio foi o nome do jogo com três gols. O camisa 12 Claudio Kenhen finalizou o placar já no fim da partida.

Os outros dois classificados da noite saíram dos jogos do Clube Guarani. O primeiro deles foi o Steffen que venceu o Cedrinho por 3 a 2. Os gols do Steffen foram de Gabriel Betineli, Odair e Everton dos Santos. Alceni Araújo Junior, duas vezes, anotou os gols do Cedrinho. O Steffen pega agora o Santa Terezinha. Com gols de Jair Rodrigos dos Santos e Luís Antonio Varela o time venceu o São João por 2 a 1. O gol da equipe derrotada foi de Janderson dos Santos.

Veja abaixo como ficaram todos os confrontos das quartas de final do suíço

Jogos no dia 17

19h30 – Limeira x Santa Rita (Campo do David)

20h30 – Paquetá x Águas Claras (Campo do David)

19h30 – Souza Cruz x Bateas (Santos Dumont)

20h30 – Steffen x Santa Terezinha (Santos Dumont)

RESULTADOS DE -FEIRA – 13

Início Bolão 23 – 1ª passada – 19h – Sociedade Beneficente

Ordem:

1º Avenida 1º de pinus

2º Maluche – 650

3º Joaquim – 624

4º Águas Claras – 678

5º Bateas – 455

6º São Pedro – 658

7º Paquetá – 654

Basquete masculino – Jogos na Arena Brusque (chave única)

19h30 – São Pedro 7×44 São Luiz

20h30 – Centro 59×58 Maluche

Bocha Rafa Vollo Feminino – Jogos na Associação Santa Rita

19h15 – Guarani 8×12 Steffen (grupo B)

19h15 – Águas Claras 3×12 Centro (grupo C)

20h15 – Steffen 12×5 São Pedro (grupo B)

20h15 – São João 11×12 São Luiz (grupo A)

Bocha Vale Tudo Masculino

19h30 – Steffen 1×1 Maluche (grupo A – Sociedade São Paulo)

19h30 – Joaquim 0x2 Zantão (grupo A – Cancha Rio Soccer)

19h30 – Tomaz Coelho 2×0 Azambuja (grupo B – Sociedade Angelina)

19h30 – Guarani 1×1 Planalto (grupo B – Sociedade Angelina)

Futsal Sênior Masculino – Jogos no Ginásio da Associação de Moradores da Rua Nova Trento (Amont)

19h15 – São Pedro 3×4 Paquetá (grupo C)

20h15 – Águas Claras WxO Santa Luzia (grupo A)

21h15 – Steffen 1×2 Rua Nova Trento (grupo A)

Futebol Suíço – Fase Eliminatória

19h30 – Souza Cruz 9×1 Nova Brasília ( Sociedade Angelina)

20h30 – Barra de Águas Claras 0x4 Bateas (Sociedade Angelina)

19h30 – Cedrinho 2×3 Steffen (Clube Guarani)

20h30 – Santa Terezinha 2×1 São João (Clube Guarani)

Voleibol Masculino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Águas Claras x Maluche (grupo A)

20h15 – São Pedro x Centro (grupo A)

21h – Nova Brasília 2×0 Joaquim (grupo B)

PROGRAMAÇÃO DESTA -FEIRA

Início Bolão Bola 23 feminino – 1ª passada

Local: Clube Caça e Tiro Araújo Brusque – Início às 19h

Ordem entrada

1º Maluche

2º Bateas

3º São Luiz

4º São Pedro

5º Águas Claras

Bocha Vale Tudo Masculina

Grupo C – Sociedade Beneficente

19h30 – São Pedro x Poço Fundo

19h30 – Bateas x Paquetá

Grupo D – Sociedade Rio Branco

19h30 – Rio Branco x Santa Rita

19h30 – Limeira x Volta Grande

Grupo E

19h30 – São João x Águas Claras

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Santa Luzia x Zantão (Grupo F)

20h15 – Volta Grande x Poço Fundo (Grupo G)

21h15 – Barra de Águas Claras x Souza Cruz (Grupo H)

Futebol Suíço Sênior – Quartas de final

19h30 – Steffen x Tomaz Coelho (Jogo no Cedrense)

20h30 – Joaquim x Souza Cruz (Cedrense)

19h30 – São Pedro x Zantão (Guarani)

20h30 – Paquetá x Poço Fundo (Guarani)