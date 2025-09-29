Atletas especiais de Brusque conquistam medalhas no Parajasc; saiba em quais esportes

A Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque (APVAEB) encerrou sua participação nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc) com resultados expressivos e histórias de superação.

A delegação formada por 25 paratletas levou o nome da cidade ao pódio em diferentes modalidades, mas também celebrou cada desafio vencido, reforçando o valor do esporte como ferramenta de inclusão.

No basquete DI (Deficiência Intelectual), a equipe brilhou com uma campanha invicta e conquistou a medalha de ouro. Para o capitão Juliano, o título simboliza união e dedicação.

“O Parajasc esse ano foi muito bom, foi bom ter ganhado o troféu com essa galera toda, do basquete e todos da APVAEB. O Durval também é um grande professor. A APVAEB é mesmo uma família para nós, e ano que vem vamos repetir mais medalhas e mais troféus”

O tênis de mesa também trouxe emoção com a medalha de prata na disputa em duplas. Foram partidas equilibradas, que exigiam concentração e resiliência dos atletas até o último ponto.

Nas piscinas, a equipe de natação somou dez medalhas: duas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. Evelyn, responsável por três conquistas, falou sobre a experiência.

“O Parajasc para mim foi uma emoção. Ter ganhado três medalhas foi muito legal, eu gostei muito”

Além dos pódios, a participação dos paratletas da APVAEB se destacou pelo empenho e pelo espírito esportivo. A presidente da instituição, Tania Mara Coelho, acompanhou a delegação em Lages e fez questão de parabenizar todos os envolvidos.

“Parabéns a todos os atletas do Parajasc 2025. Chegamos ao final desta competição felizes. Sabemos o quanto é importante e aguardado por cada um de vocês. Cada desafio superado é um grande passo, uma chance para demonstrar que da superação podem nascer grandes campeões”.

