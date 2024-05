O confronto Atlético-GO x Brusque começa às 19h desta quarta-feira, 22, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Na ida, o Dragão venceu o Marreco por 1 a 0 na Arena Joinville.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, tanto nos pacotes de TV por assinatura quanto nos aplicativos GloboPlay e Premiere.

Claro/NET TV: 36, 37, 38 e 39

Claro/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

Vivo TV HD: 537, 538 e 539

Sky: 36, 37, 38 e 39

Sky HD: 436, 437, 438 e 439

Atlético-GO x Brusque em tempo real

Acompanhe Atlético-GO x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Ingressos

É possível comprar nas bilheterias do estádio Antônio Accioly nesta terça-feira, 21, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e também na quarta-feira, 22, das 8h30 até a hora do jogo.

Ingressos também estão disponíveis online a R$ 40 no setor visitante, com direito até a meia-entrada para quem for com camisa do Brusque.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: