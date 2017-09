Atlético Guabirubense é tetracampeão do Futsal Amador de Guabiruba

O ginásio municipal João Schaefer ferveu neste sábado, 2, à noite, para a final do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Guabiruba – Troféu Unifique. E foi a metade alvinegra, do Atlético Guabirubense, que, no fim, soltou o grito de campeão.

Papa-títulos contumaz em Guabiruba, o Atlético jogou bem e venceu por 6 a 2 o bom time do Tor Soccer. O placar elástico, no entanto, engana quem não assistiu ao jogo. A partida foi nervosa.

Tor Soccer é campeão Campeonato Municipal da Futsal Amador de Gurbiruba feminino

O Atlético começou melhor e soube aproveitar. Emerson Luiz Estevão, o Cebola, meteu um petardo no ângulo e abriu o placar com 3 minutos. Ainda no primeiro tempo, a equipe ampliou, novamente com Cebola.

O Tor buscou forças e diminiu no minuto final do primeiro tempo com Gustavo Tormena, o Guto.

A torcida foi um espetáculo à parte desde o apito inicial. Cantou, vibrou e comemorou a cada lance. A vibração passou para os jogadores, que correram e, por vezes, chegaram mais forte nas jogadas.

Na segunda etapa, o Tor começou bem e foi para cima, mas o Atlético mostrou frieza e calma para contra-atacar. João Antônio Wanka, com a 8, fez o terceiro gol. Atrás, o Tor passou a cometer erros.

O goleiro Jelson Debatin, do Atlético, até fez um gol, pois o Tor se desesperou e pôs o goleiro-linha. Mas não resolveu. Guto fez mais um, mas Cebola anotou dois e garantiu o caneco para a ensandecida torcida no ginásio.

“Nosso time foi desacreditado a competição toda. Viemos degrau por degrau. Agradeço ao grupo, é o meu primeiro ano aqui, é parceria, aqui um corre pelo outro, aqui é Atlético”, disse Cebola, logo após o apito final.

O técnico do Atlético, Eliseu Boos, disse que o título é resultado do trabalho. “Ano passado nós perdemos a semifinal para o Soccer. Neste ano, a gente se preparou e trabalhou em cima disso”.

“Gosto desse trabalho, apesar de que, às vezes, tem críticas, nem sempre pode dar certo. Parabéns ao meu elenco”, completou o comandante. O Atlético foi tricampeão consecutivo entre 2013 e 2015 e agora voltou a arrematar o título.