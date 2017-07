Atlético-PR e Santos fazem primeiro jogo das oitavas de final na Libertadores

O encontro de brasileiros na primeira fase mata-mata da Copa Libertadores é o grande destaque da noite. Furacão e Peixe se enfrentam na Arena da Baixada pelas oitavas de final a partir das 19h15. Da dupla, que vem realizando campanhas irregulares na temporada, somente um avança para as quartas.

A boa notícia para o Atlético é o retorno de cinco atletas titulares. O lateral Jonathan, o zagueiro Thiago Heleno, o lateral Sidcley, o volante Otávio e o meia-atacante Nikão estão prontos para a disputa. Já o Peixe segue com Jean Mota improvisado na esquerda. O Alvinegro deve entrar em campo contra o Furacão com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke e Copete.

Jorge Wilstermann (BOL) x Atlético-MG

O Galo joga a partir das 21h45 contra o time boliviano Jorge Wilstermann, tentando beliscar uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A novidade no time mineiro deve ser a entrada de Bremer no time titular. O zagueiro Leandro Silva ainda se recupera de lesão e, portanto, abriu vaga no elenco principal. A partida será no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, com altitude de 2.574 metros.

Barcelona (EQU) x Palmeiras

Em jogo que não poderá contar com sua torcida devido a uma punição em jogo contra o Peñarol, o Palmeiras terá seu primeiro desafio mata-mata contra o Barcelona (EQU). Apenas essa partida será sem a torcida do Verdão, já que a pena foi reduzida – primeiramente seriam três duelos. O time alviverde deve contar com o retorno do meia Guerra. Felipe Melo ainda está de fora, cumprindo gancho.

Copa Sul-Americana

Flamengo encara o Palestino (CHI) buscando revanche

Em 2016, o Flamengo foi eliminado pelo time chileno Palestino na Copa Sul-Americana após amarga derrota no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Quis o destino que o time se reencontrasse nesta edição da competição com os mesmos algozes. Esta noite o time tenta dar o troco no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, a partir das 21h45.