Atlético-PR empata com Flamengo e conquista primeiro ponto no Brasileirão

Empatar em casa, de modo geral, não é um bom negócio em um campeonato complicado como o Brasileirão, porém, na situação do Atlético-PR, o pontinho conquistado neste domingo, 28, não foi mal negócio. O Furacão ficou no 1 a 1 com o Flamengo, na Arena da Baixada, pela terceira rodada da competição.

Para o Atlético-PR, o resultado não foi desastroso, tendo em vista o momento pelo qual passa o clube. Vinha de três derrotas seguidas na Arena – Coritiba, San Lorenzo (ARG) e Grêmio – e em crise.

Eduardo Baptista estreou como técnico no lugar de Paulo Autuori, que passou a ser gestor técnico. O estreia não foi a desejada, mas sinaliza uma melhora para time, que segue na zona de rebaixamento, agora na vice-lanterna com apenas um ponto.

O Flamengo tem motivo para não ficar satisfeito com o empate, pois saiu na frente no placar. Ainda assim, o empate fora não é de todo ruim no campeonato. O Rubro-Negro chegou a dois empates e uma vitória e na próxima rodada enfrentará o embalado Botafogo.

Irreverência

Fato curioso durante a partida foi a torcida do Atlético-PR, que colocou um cartaz escrito “chute” atrás do gol adversário para “ajudar” o atacante Grafite a acertar a pontaria. O veterano jogador marcou apenas um gol desde que chegou à equipe e sofre pressão para balançar as redes.

Cerca de 22 mil torcedores foram à Arena da Baixada acompanhar o confronto. O Fla, favorito, teve menos posse de bola na primeira etapa (49% do tempo) e finalizou menos do que o adversário. Foram apenas três chutes ao gol, diante sete do Furacão. Mas o Rubro-Negro saiu na frente com Mancuello – que cabeceou para o gol e chegou a furar a rede.

O Atlético-PR, pressionado pela torcida, partiu para cima, a fim de tentar evitar mais um fracasso. Não foi tão incisivo quanto no primeiro tempo, mas conseguiu igualar o marcador. Não foi Grafite quem marcou, mas Thiago Heleno. O zagueiro subiu e testou para o fundo gol do goleiro Muralha, que tocou nela, mas não pôde evitar.

Atlético-GO 0x1 Corinthians

O Timão chegou à segunda vitória consecutiva no Brasileirão e aos sete pontos. A vitória, neste domingo, 28, no Serra Dourada, veio pelo placar mínimo contra o Dragão. Aos 26, Rodriguinho mandou para a rede. O Atlético-GO está na lanterninha, sem nenhum ponto.

Santos 0x1 Cruzeiro

Com gol de Thiago Neves, o Cruzeiro bateu o Santos por 1 a 0 dentro da Vila Belmiro. Com isso, a Raposa acabou com uma sequência de seis vitórias consecutivas como mandante que o Peixe tinha. Os paulistas ficam no meio da tabela, com quatro pontos conquistados, enquanto que os mineiros colam na ponta da tábua de classificação.

São Paulo 2×0 Palmeiras

O São Paulo venceu o Choque-Rei com gols de Luiz Araújo e Lucas Pratto no sábado, 27, à tarde. O resultado representa, além de um triunfo sobre um dos maiores rivais, a sequência de um tabu: a última vez que o Tricolor perdeu, em casa, para o Verdão foi em 2002, ainda pelo Torneio Rio- São Paulo. É a segunda derrota seguida do Palmeiras, comandado por Cuca, no Brasileirão.

SÉRIE B

Zago é demitido do Inter

O inferno colorado parece não ter fim. Antônio Carlos Zago foi demitido do comando técnico do Internacional após derrota para o Paysandu por 1 a 0 neste sábado, 27, na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida ocorreu no Mangueirão, em Belém (PA). Fernando Gabriel marcou o gol que deu vitória aos paraenses e que, consequentemente, derrubou Zago do cargo no Colorado. O clube gaúcho – que disputa a segundona pela primeira vez na história – está em nono, com apenas quatro pontos.