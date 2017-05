Ato por eleições diretas será realizado em Brusque nesta sexta-feira

Está sendo convocado em Brusque, pelas redes sociais, um ato pela realização de eleições diretas para a Presidência da República.

O evento criado no Facebook está marcado para iniciar às 18 horas desta sexta-feira, 19, no terminal urbano de Brusque, no Centro.

A manifestação vem em resposta às recentes revelações feitas pelos donos da JBS, de que o presidente Michel Temer deu aval para que a empresa comprasse o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

A previsão atual, segundo a Constituição, é que a queda de Temer levará a uma eleição indireta, ou seja, os membros do Congresso nacional elegem o novo presidente.

O presidente, no entanto, afirmou na tarde desta quarta-feira que não irá renunciar ao mandato.