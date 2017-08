Atômica é o destaque dos cinemas em Brusque

Lorraine Broughton (Charlize Theron), uma agente disfarçada do MI6, é enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. Ao lado de David Percival (James McAvoy), chefe da localidade, a assassina brutal usará todas as suas habilidades nesse confronto de espiões.

Baseado na graphic novel The Coldest City, de Antony Johnston e Sam Hart.

Charlize Theron não só estrela esse longa, como assume a produção do mesmo.

Além disso, Charlize Theron quebrou dois dentes durantes as filmagens e teve oito personal trainers para conseguir o corpo ideal para a personagem.

Em Brusque o filme é exibido no Cine Gracher do Shopping, com sessões dubladas às 15h30 e às 21h15, e legendada às 18h30.

Assista ao trailer do filme:

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

ATÔMICA

Dublado / 15h30 e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher 2

O REINO GELADO: FOGO E GELO – 3D

Dublado / 15h e 17h

A TORRE NEGRA

Dublado / 19h

Legendado / 21h15

POLÍCIA FEDERAL: A LEI É PARA TODOS

Sessão apenas no dia 6 – substituirá A Torre Negra

Nacional / 21h15

Cine Gracher 3

ANABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Dublado / 16h e 18h45

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

EMOJI – O FILME 3D

Dublado / 15h, 17h e 19h

ANABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Dublado / 21h15

Cine Gracher Havan 2

BINGO – O REI DAS MANHÃS

Nacional / 16h, 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

DUPLA EXPLOSIVA

Dublado / 15h e 21h15

Legendado / 18h30