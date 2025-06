Ator Júlio Rocha visita centro administrativo da Havan nesta terça-feira

O ator Júlio Rocha visitou o centro administrativo da Havan, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 17. Ele já atuou em diversas novelas e filmes, ganhando notoriedade na novela Duas Caras, de 2007. Em 2015, participou do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, de Guabiruba.

Além de Julio, visitaram o centro administrativo sua esposa, Karoline Kleine, e os três filhos: José, Eduardo e Sarah.

O ator e a esposa já participaram da produção de conteúdos para a empresa. Ao final, o artista ressaltou a importância da Havan para o país. “Vocês trazem esperança para um país melhor através da geração de emprego e renda para várias famílias brasileiras. Para mim e minha família é uma honra poder vir aqui agradecer por tudo e celebrar a nossa parceria”.

Júlio Rocha tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram e 3 milhões no TikTok. O ator fez carreira no teatro e na televisão e teve um grande destaque quando começou a produzir conteúdos irreverentes para as redes sociais.

