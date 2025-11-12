Ator Otávio Augusto estará em Brusque para exibição de curta-metragem em que contracena com brusquense

A 8ª edição da Mostra Sesc de Cinema chega a Brusque com a exibição do curta-metragem “Notícias da Lua”, seguida de um bate-papo com o diretor Sérgio Azevedo e o ator Otávio Augusto. No curta, ele contracena com o jovem ator brusquense Davi Burg, que também estará presente na exibição.

Selecionado entre 2.145 inscritos de todo o país, o filme representa Santa Catarina no circuito nacional da Mostra, que percorre dezenas de salas do Cine Sesc em diferentes estados.

Em Brusque, a sessão ocorre nesta sexta-feira, 14, às 19h, na sala 1 do Cine Gracher. O curta tem 16 minutos de duração e classificação livre. A entrada é solidária, com arrecadação de um item de higiene pessoal, destinado ao projeto Sesc Arte de Doar.

Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa com o diretor e o ator, que estarão presentes para comentar sobre o processo criativo e os bastidores da obra.

Além de Brusque, o filme será exibido em Joinville, em 15 de novembro; em Chapecó, em 17 de novembro; e em Lages, em 18 de novembro, integrando o circuito catarinense da mostra.

Sinopse

Luã é um menino autista com hiperfoco em astronomia e, em uma visita da escola ao Planetário, descobre que “um lobo comeu a lua”. Sem entender metáforas, ele passa a investigar o caso, entrevistando para saber o que aconteceu com seu astro preferido. Fingindo ser um astronauta, Astor, o zelador da escola, ajuda Luã a entender o que aconteceu com a Lua e ela volta a brilhar no céu.

