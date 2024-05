Em meio à tranquilidade do bairro Planície Alta, em Guabiruba, encontramos um refúgio que parece então ter parado no tempo.

Neste cenário idílico, a cabanha Santa Guida, propriedade de Silvana Nicoletti, surge como um convite para uma viagem ao passado, onde a natureza comanda o ritmo da vida.

Logo ao cruzar os portões da estância, somos imediatamente cativados pela presença marcante de oito pôneis.

Com suas personalidades distintas e charme inegável, eles são verdadeiros embaixadores da liberdade e da beleza que este lugar fascinante oferece.

Paixão desde a infância

Desde pequena, Silvana desenvolveu um afeto profundo pelos animais, sentimento que então transparece claramente no trato com os pôneis.

Com dedicação e zelo, eles recebem mais do que cuidados básicos; são considerados membros de uma família comprometida em manter a essência e a tranquilidade do lugar.

Uma joia interiorana de Guabiruba

O riacho que contorna a propriedade é a trilha sonora perfeita para esse cenário interiorano.

O murmúrio das águas escorrendo sobre as pedras se harmoniza com o canto dos pássaros, criando uma melodia que só a natureza poderia compor.

A experiência de imersão na natureza e a conexão com os animais são privilégios reservados, permitindo que a propriedade mantenha sua paz e privacidade.+

Cada detalhe, cada som, cada visão é um testemunho da paz que emana desse lugar extraordinário.

Venha descobrir através desta edição, a cabanha Santa Guida, onde cada passo é um encontro com a paz e cada olhar revela uma beleza que palavras mal podem descrever.

*Importante destacar que a cabanha Santa Guida é um espaço privado e, por isso, não está aberta à visitação pública.

Guabiruba em fotos

