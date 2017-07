Atrações do Festival de Inverno de Brusque seguem até domingo

Quem curte cultura tem até este domingo, 30, para aproveitar as últimas atrações do 9º Festival de Inverno. Com diversas opções de arte e lazer, o evento está repleto de atividades para todas as faixas etárias.

Na manhã deste sábado, 29, o Esquinas Musicais promete trazer musicalidade para o Centro da cidade. Estilos como o rock, blues, sertanejo, e MPB serão interpretados por diversos artistas, nas proximidades da ponte estaiada, praça Barão de Schneeburg, avenida Cônsul Carlos Renaux e em frente ao Terminal Urbano. As apresentações iniciam às 10h e seguem até meio dia.

Já a partir das 14h, as famílias brusquenses estão convidadas para uma tarde diferente no Parque das Esculturas, com o Piquenique Cultural. Para participar basta levar comidas e toalhas e aproveitar as contações de histórias, roda de capoeira, arte circense, entre outras manifestações artísticas.

A diretora da Fundação Cultural, Daniela Rezini de Oliveira Gonçalves reforçou o convite para que a comunidade participe. “Contamos com a presença dos cidadãos pois, com certeza, será uma tarde prazerosa entre pais e filhos”. Apesar de agendada, Daniela lembra que, se chover, a atração está suspensa.

A programação segue até a noite, às 18h45, com duas sessões da peça teatral Pintor de Palavra. O espetáculo é inspirado nas cartas que Van Gogh enviou ao seu irmão Théo. A segunda sessão começa às 20h, todas serão apresentadas no Instituto Aldo Krieger, na rua Paes Leme.

O 9º Festival de Inverno encerra neste domingo, 30, às 19h, no Clube Caça e Tiro Araújo Brusque, com a peça de teatro “A Ilha Deserta”. A entrada é gratuita.

Mais de 300 pessoas participam do segundo dia de Festival de Inverno

Um grande público se reuniu na noite de quinta-feira, 27, para prestigiar o segundo dia de Festival de Inverno. Mais de 300 pessoas assistiram ao espetáculo de contos “Era uma Vez”, produzido pelos professores e alunos dos cursos de dança e violão da Fundação Cultural. A atração encantou a plateia no palco externo da Praça da Cidadania.

Além dos contos infantis apresentados por meio da música, 12 crianças participaram de atividades repletas de interação e conhecimento, no “Uma Noite na Biblioteca”. Até às 23h, os pequenos entre 6 e 12 anos aprenderam sobre percussão, artesanato e cinema, com a exibição de curtas catarinenses, na Biblioteca Municipal Ary Cabral.

A bibliotecária da Fundação Cultural de Brusque, Suzana Mafra, lembra que o objetivo é envolver as crianças em um ambiente que está relacionado a arte e ao lúdico. “O Uma Noite na Biblioteca aproxima as crianças dos livros e da cultura. Eles fazem novas amizades, aprendem e se sentem mais familiarizados com esse espaço”.