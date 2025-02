Atrasada, obra para resolver alagamentos na Primeiro de Maio deve se arrastar até metade de 2026

A obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, que promete solucionar o problema histórico dos alagamentos na região, deve se arrastar até a metade de 2026. Os trabalhos iniciaram em junho de 2023 e o prazo para conclusão era 6 de dezembro do ano passado.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), a empresa que executa a obra encontrou dificuldades que não estavam previstas no projeto. Os problemas estão relacionados ao solo.

“Na hora de cavar, os trabalhadores encontraram pedras, troncos e solo argiloso”, explica. Uma nova sondagem de solo foi feita no ano passado para verificar um novo cronograma.

Agora, sob um novo cronograma, haverá um acompanhamento semanal da obra. Deco garante que, caso a empresa não cumpra, haverá notificação. “Não há mais aditivo de prazo, eles precisam terminar a obra como todo até metade do ano que vem”.

O custo da obra é de R$ 12,9 milhões, com participação do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. Nas proximidades da pizzaria A Italianinha, região em que o trecho em obra começa, há restrição de tráfego.

A execução do sistema que promete acabar com os alagamentos na avenida Primeiro de Maio segue duas etapas: por baixo e por cima da terra. Interrupções no trânsito estão previstas até o término dos trabalhos.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: