Atraso na entrega de faturas: Justiça estipula prazo para Celesc explicar problemas

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) deu prazo de 15 dias para que as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) se manifestem sobre possíveis falhas na prestação dos serviços, como problemas relacionados a faturas e ao longo tempo de espera em unidades de atendimento aos consumidores, entre outros. A comunicação foi feita na última segunda-feira, 27, com a Celesc informando o recebimento na terça-feira, 28.

Entre os pontos sobre os quais o TCE-SC pede esclarecimentos estão: quais são os problemas que a estatal está enfrentando para a emissão e entrega das faturas de energia elétrica aos consumidores e se trata-se do mesmo problema noticiado em maio de 2024 relativo às mudanças no sistema comercial; quais as providências que estão sendo tomadas para a solução desses problemas e prazo estimado para regularização; qual a quantidade mensal de energia elétrica consumida (conforme leitura) de janeiro de 2022 a dezembro de 2024; qual a quantidade de faturas emitidas, valor faturado e quantidade de energia elétrica faturada mensalmente no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024.

O Tribunal de Contas, via Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres (DEC), também pretende avaliar se os problemas relatados — que também já foram alvo de questionamentos da Diretoria de Relação e Defesa do Consumidor (Procon SC) e do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) — estão tendo impacto no faturamento mensal da empresa.

