Atriz brusquense estreia no cinema nacional em filme com Larissa Manoela

A atriz brusquense Bia Zancanaro acaba de marcar sua estreia no cinema nacional com o filme Traição entre amigas, lançado no dia 11 de dezembro. O filme está em cartaz em mais de 500 salas de cinema em todo o país, incluindo em ambos os Cine Gracher de Brusque.

Beatriz Zancanaro está envolvida na cena artística desde os 10 anos e atualmente é professora e diretora do Universo Cênico, a primeira escola livre de teatro em Brusque. Ela também é atriz e pesquisadora do grupo profissional de teatro do Universo Cênico.

Traição entre amigas é baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças, conhecida por suas obras infanto-juvenis, como Fala sério, mãe! e Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática, que já foram adaptadas para o cinema anteriormente.

O filme é dirigido por Bruno Barreto, conhecido pelos filmes Dona Flor e seus dois maridos e O que é isso, companheiro?. Conta com o roteiro dos autores Thalita Rebouças e Marcelo Saback, e além da personagem de Bia, que se chama Angélica, o filme estrela Larissa Manoela no papel de Penélope e Giovanna Rispoli como Luiza.

O enredo aborda temas como amizade, segredos, amadurecimento e consequências. Ele gira em torno de duas amigas de personalidades e temperamentos opostos, mas que se completam perfeitamente, até que a amizade é abalada e posta à prova com uma traição.

