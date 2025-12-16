Atriz brusquense estreia no cinema nacional em filme com Larissa Manoela
Bia Zancanaro faz parte do elenco de Traição entre amigas, filme de Bruno Barreto
Bia Zancanaro faz parte do elenco de Traição entre amigas, filme de Bruno Barreto
A atriz brusquense Bia Zancanaro acaba de marcar sua estreia no cinema nacional com o filme Traição entre amigas, lançado no dia 11 de dezembro. O filme está em cartaz em mais de 500 salas de cinema em todo o país, incluindo em ambos os Cine Gracher de Brusque.
Beatriz Zancanaro está envolvida na cena artística desde os 10 anos e atualmente é professora e diretora do Universo Cênico, a primeira escola livre de teatro em Brusque. Ela também é atriz e pesquisadora do grupo profissional de teatro do Universo Cênico.
Traição entre amigas é baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças, conhecida por suas obras infanto-juvenis, como Fala sério, mãe! e Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática, que já foram adaptadas para o cinema anteriormente.
O filme é dirigido por Bruno Barreto, conhecido pelos filmes Dona Flor e seus dois maridos e O que é isso, companheiro?. Conta com o roteiro dos autores Thalita Rebouças e Marcelo Saback, e além da personagem de Bia, que se chama Angélica, o filme estrela Larissa Manoela no papel de Penélope e Giovanna Rispoli como Luiza.
O enredo aborda temas como amizade, segredos, amadurecimento e consequências. Ele gira em torno de duas amigas de personalidades e temperamentos opostos, mas que se completam perfeitamente, até que a amizade é abalada e posta à prova com uma traição.
