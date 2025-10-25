Atual campeã, Abel Moda Vôlei volta à final do estadual
Equipe brusquense superou a Pinhalense por 3 a 0 nesta sexta-feira, 24
A Abel Moda Vôlei garantiu nesta sexta-feira, 24, vaga à final do estadual adulto com vitória sobre o Pinhalense na ADR RenauxView, em Brusque.
A equipe brusquense, que havia vencido o primeiro jogo das semis por 3 a 1, fechou a série com um triunfo por 3 a 0, com parciais de 25-22, 25-18 e 25-23. A central Leticya recebeu o troféu de destaque do jogo.
Na final, a Abel Moda Vôlei, atual campeã, encara o vencedor do duelo entre ACV Prefeitura de Chapecó e o Napoli. A equipe chapecoense venceu o primeiro jogo por 3 a 0, em casa. O segundo duelo da outra semifinal acontece neste domingo, 26, em Caçador, às 16h.