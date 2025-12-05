Atual pároco do Santuário de Azambuja, em Brusque, será transferido

O padre José Henrique Gazaniga, atual pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, será transferido em 2026.

O sacerdote passará a integrar a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú.

José Henrique é natural de Camboriú e recebeu a ordenação diaconal em dezembro de 1997 e a ordenação presbiteral em março de 1998.

Em contrapartida, a Paróquia Nossa Senhora de Azambuja receberá o padre José Gabriel Oliveira Guarnieri como pároco e reitor no próximo ano. Atualmente, ele atua como vigário na Paróquia São João Evangelista, em Biguaçu.

José Gabriel foi ordenado padre em novembro de 2024, na Igreja Matriz da Paróquia São Judas Tadeu, em Brusque.

Natural de Joinville, José, de 26 anos, possui forte ligação com Brusque, já que seu pai é natural do município. Aos 7 anos, ele veio morar na cidade e aprofundou sua vivência na fé, participando da pastoral dos coroinhas, do grupo de jovens e atuando como catequista. “Me sinto com o coração brusquense”, afirma o padre.

AS transferências foram comunicadas pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Wilson Tadeu Jönck, nesta sexta-feira, 5.

