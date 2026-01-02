Atualização: data de interdição total da avenida Primeiro de Maio é alterada

A Prefeitura de Brusque atualizou o cronograma de interdição da avenida Primeiro de Maio. Após avaliação, o trânsito não será mais interrompido nesta sexta-feira, 2. A avenida passa por obra de macrodrenagem.

De acordo com a administração municipal, em razão das chuvas recentes, a empresa responsável pela obra precisa realizar a limpeza e a organização do canteiro antes da entrada do maquinário na pista. Com isso, a previsão é de que a interdição total da via ocorra a partir de terça-feira, 6.

A interdição é necessária para a instalação das caixas de passagem que fazem a ligação entre as galerias, serviço que exige a abertura completa da pista. Até lá, o trânsito local será mantido.

Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos.

