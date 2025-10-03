Audiência pública aprova plano com medidas para evitar enchentes e deslizamentos em Brusque
Documento prevê obras, ações educativas e protocolos de emergência
Brusque aprovou, em audiência pública realizada na tarde de quinta-feira, 19, no plenário da Câmara de Vereadores, o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).
O documento, construído a partir do histórico de desastres registrados no município, foi apresentado a lideranças comunitárias, servidores públicos e representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Mais de 60 pessoas participaram da reunião.
De acordo com o presidente da comissão de elaboração, Alessandro de Souza Junior, o plano é resultado de mais de um ano de estudos, vistorias de campo e pesquisas.
“Este trabalho representa um marco importante para Brusque, pois trata diretamente da segurança, prevenção e preparação de nossa cidade diante de eventos adversos. Desde o início buscamos inspiração em outros municípios que já desenvolveram seus planos”, afirmou.
Com a aprovação em audiência pública, o PMRR será encaminhado ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e à Procuradoria-Geral do Município. A expectativa é que, em seguida, seja editado o decreto oficializando o plano.
O PMRR elenca obras de infraestrutura voltadas à prevenção de enchentes, deslizamentos e outros desastres. Entre elas, estão:
Além das obras, o plano prevê iniciativas educativas e de gestão para preparar a comunidade diante de situações de risco. Entre elas:
O plano também inclui a atualização periódica dos planos de contingência, com revisões e adaptações para diferentes cenários de emergência, além da criação de protocolos de comunicação para garantir informações precisas à população em situações de risco.
Entre as iniciativas de gestão, estão ainda o seguro para prédios públicos e um projeto de lei de incentivo fiscal para proprietários que adotarem medidas de prevenção, como instalação de cisternas e jardins de chuva.
