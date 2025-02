Audiência Pública sobre escuta protegida para crianças vítimas de violência será realizada em Brusque; saiba quando

O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência promove, no dia 17 de fevereiro, às 19h, uma audiência pública para apresentar o Protocolo da Escuta Protegida no município de Brusque. O evento será realizado na Câmara de Vereadores e é aberto a servidores municipais e demais interessados no tema.

A escuta protegida é uma estratégia essencial para garantir o acolhimento adequado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

O protocolo estabelece procedimentos que visam evitar a revitimização e assegurar a celeridade e eficiência no atendimento, garantindo o superior interesse das crianças e adolescentes.

A iniciativa busca sensibilizar e engajar profissionais e a sociedade na implementação de práticas que fortaleçam a proteção dos direitos infantojuvenis.

“Essa é uma oportunidade para ouvirmos diferentes vozes fortalecendo a rede de proteção e garantindo um atendimento mais eficaz e humanizado. Sua presença é essencial, participe e ajude a construir um futuro mais seguro para nossas crianças e adolescentes”, ressalta a vice-coordenadora do comitê, Cristiane dos Santos.

