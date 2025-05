Audiência pública sobre nova lei de ciclomotores acontecerá nesta quinta-feira em Brusque

Está confirmada para esta quinta-feira, 29, às 18h, na Câmara dos Vereadores, a audiência pública que irá debater a nova lei dos ciclomotores, bicicletas elétricas e dispositivos autopropelidos, que será sancionada futuramente pelo prefeito de Brusque André Vechi.

A medida, alinhada à Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e às atualizações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tem o objetivo de assegurar uma maior segurança nas ruas, facilitar a fiscalização e garantir a convivência harmoniosa entre os novos e diferentes modais no espaço urbano do município.

As novas regras começam a valer 30 dias depois da sanção do prefeito e impactam diretamente os condutores de veículos de micromobilidade, como bicicletas elétricas, patinetes e similares.

As mudanças irão demandar maior atenção às normas de trânsito e têm como principal meta organizar o fluxo viário e aumentar a segurança de todos, sejam eles motoristas, pedestres e usuários de veículos leves e elétricos.

“Brusque vive uma transformação no seu modelo de transporte e precisamos estar alinhados com as práticas modernas de mobilidade urbana”, diz o secretário de Trânsito, Emerson Luiz Andrade.

