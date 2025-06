Audiência pública sobre pessoas em situação de rua é realizada em Brusque

Foi realizada na noite desta segunda-feira, 16, uma audiência pública para debater o tema que envolve pessoas em situação de rua em Brusque. O encontro reuniu representantes da cidade e moradores na Câmara Municipal.

A mesa diretora foi formada pelo comandante da Polícia Militar de Brusque, Pedro Machado; pelo delegado regional Fernando de Faveri; pela diretora de especialidades da Secretaria de Saúde, Inajá Araujo; por Marlo Sassi, presidente da Acibr; e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Jean Dalmolin.

O vereador Felipe Hort (Novo), autor do requerimento para a realização da consulta, foi o primeiro a falar na tribuna. Ele explicou que o motivo da elaboração do requerimento foi identificar quais ações o poder público tem tomado a respeito das pessoas em situação de rua, para que o tema seja compreendido pela sociedade.

Em seguida, Inajá ressaltou que todas as entidades têm plena consciência de que as pessoas em situação de rua são expostas a vários tipos de vulnerabilidade. Ela esclareceu que, até o momento, foram internadas 35 pessoas com o suporte da rede de saúde mental e apenas uma de forma involuntária.

Ao falar na tribuna, o comandante da Polícia Militar, Pedro Machado, enfatizou que os trabalhos da PM se limitam à questão de ordem pública e segurança dos cidadãos de Brusque. Desde o início deste ano, a partir de março, quando novos policiais chegaram à cidade, foram implementadas duas operações: operação acolhida e operação de abordagem qualificada.

O delegado Fernando de Faveri apontou questões de ordenação do espaço urbano como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. E complementou “se você pegar, num período curto, incidências na avenida Beira Rio, foram incidências onde havia um problema de iluminação. Então percebam que pequenos problemas de ordenação do espaço urbano podem gerar grandes problemas”.

Encerrando as falas da mesa diretora, falou o presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Em seguida, moradores de Brusque tiveram direito à fala e puderam sugerir medidas.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: