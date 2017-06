Áudios com informações falsas sobre enchente em Brusque circulam nas redes sociais

Pelo menos dois áudios circulam pelas redes sociais com informações falsas atribuídas à Defesa Civil de Brusque.

Em um deles, um homem não identificado diz que “Brusque vai ficar debaixo d’água até 3 horas da manhã”, e afirma que a informação é oficial. “Já era ‘mermão’, não tem mais volta. Descendo água a todo vapor”, diz.

No outro, uma pessoa se identifica como Almir, funcionário da Defesa Civil de Brusque. Ele diz que o “rio irá subir 25% a mais do que na manhã de hoje”. E não para por aí: o homem afirma que a “ponte do relógio está para romper” e que, portanto, ficará interditada.

Tudo, é claro, não passa de mentiras. No entanto, tem circulado em vários grupos, causando apreensão.

Prefeitura se manifesta

Em vídeo divulgado pela Defesa Civil na noite desta segunda-feira, 5, o vice-prefeito Ari Vequi informa que não há nenhum funcionário chamado Almir, e reforça que apenas o coordenador Edvilson Cugik está autorizado a falar pelo órgão, por meio da página oficial no Facebook.

Ele pede cuidado com as informações repassadas pelas redes sociais, sem fonte oficial.