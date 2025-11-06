Augusto Bauer deve ser liberado para o Campeonato Catarinense 2026

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taico, confirmou que a liberação do estádio Augusto Bauer para o Campeonato Catarinense 2026 está encaminhada. Assim, o Vovô e o Brusque devem poder mandar seus jogos dentro de casa.

Sem certificação Fifa Quality Pro, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) havia indicado que o gramado sintético teria que ser trocado para que o estádio possa receber jogos. A troca está orçada em cerca de R$ 2,7 milhões.

O presidente do Renaux, porém, acionou a FCF para adiar a decisão e entrou em contato com os presidentes dos outros dez clubes do campeonato para que o estádio fosse liberado. “Está tudo encaminhado para que Carlos Renaux e Brusque joguem no Augusto Bauer. O primeiro contato foi com a federação e depois com os presidentes”, explicou.

Segundo Taico, um ofício será enviado à FCF em breve informando o endosso dos outros dez clubes para a liberação do Augusto Bauer. Assim, a troca do gramado deve ser feita no fim de 2026.

