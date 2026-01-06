Augusto Bauer é liberado para o Campeonato Catarinense

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou na noite desta segunda-feira, 5, que a estreia do Carlos Renaux no Campeonato Catarinense 2026 será no Augusto Bauer. O jogo diante do Concórdia acontece na quinta-feira, 8, às 19h.

A última vistoria realizada no novo gramado sintético do estádio foi realizada na tarde de segunda-feira. Provisoriamente, o duelo da primeira rodada do Catarinense entre Renaux e Concórdia estava marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí.

Ingressos à venda

Os ingressos para Renaux x Concórdia já estão à venda, na loja Espaço Sabor (anexo ao estádio) e no site da Ingresso Nacional. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Mudança de gramado

Anteriormente, o estádio utilizava um gramado sintético, que precisou ser substituído para atender às exigências dos testes de certificação da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Essa certificação passou a ser obrigatória por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no fim de março de 2025.

A instalação do novo gramado teve início no dia 1º de dezembro de 2025. Desde sábado, 3, os atletas do Carlos Renaux já treinam no local.

O novo gramado sintético do estádio é de última geração, híbrido com uso de shockpad e cortiça. O projeto tem o selo máximo da Fifa, o Quality Pro. Para isso, o clube investiu cerca de R$ 3,7 milhões.

No próximo domingo, 11, Brusque e Carlos Renaux se enfrentam no clássico da cidade. O duelo acontece no Augusto Bauer, às 19h30.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

