Aulas da rede estadual de Brusque estão canceladas nesta terça-feira com alerta de fortes chuvas

As aulas na rede estadual de Brusque estão canceladas nesta terça-feira, 9, após alerta da Defesa Civil para fortes chuvas na região. A informação foi confirmada ao jornal O Município pela coordenadora regional de Educação, Flávia Dalonso.

De acordo com ela, o cancelamento serve como forma de prevenção. Já as aulas da rede municipal seguem mantidas até a publicação desta matéria.

“Ressaltamos que os temporais previstos são isolados, podendo ocorrer em um município e não em outro. Caso haja diminuição ou agravamento do quadro, conforme monitoramento dos modelos meteorológicos, um novo comunicado será encaminhado”, diz a prefeitura em nota.

O risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e danos à rede elétrica é alto para Brusque e o Vale do Itajaí nesta terça-feira, 9. Segundo apurado com a Defesa Civil, os bairros Primeiro de Maio e Limeira devem ser os mais atingidos.

