Aulas do segundo semestre da rede estadual de ensino começam nesta segunda

Os cerca de 519 mil alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira, 31, com novidades para a continuação do ano letivo 2017. Com as escolas já preparadas para receber os estudantes, esta segunda fase vai ser marcada por mais inaugurações de escolas e a continuação de projetos educacionais em Santa Catarina.

Entre as principais novidades apresentadas estão a abertura de novo concurso para contratação de mil novos profissionais, sendo 600 vagas para professores efetivos e 400 para cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores e supervisores escolares.

Além do descanso merecido de alunos e professores, o período de recesso, que foi dos dias 17 a 30 de julho, foi marcado este ano por uma série de formações que alcançaram os mais de 40 mil professores da rede. Focadas na avaliação do primeiro semestre e no planejamento do próximo que segue até 15 de dezembro, os encontros, organizados pela Gerência de Gestão de Educação Básica e Profissional (GEDUP) atenderam professores, diretores, assistentes pedagógicos e assessores de direção.

Outro ponto de destaque deste novo período letivo é o investimento em segurança e infraestrutura das escolas. São mais de R$ 350 milhões pelo Pacto pela Educação investido em infraestrutura. Neste ano serão entregues 51 escolas em diferentes regiões do Estado. Juntamente com isto serão instalados novos sistemas vitais de prevenção de incêndio em 888 unidades escolares.

Nove unidades receberão também o novo modelo de educação profissionalizante, MedioTec, com cursos técnicos em áreas como Hospedagem, Eletroeletrônica, Artes Circenses, Dança, Logística, Manutenção e Suporte em Informática e Administração atendendo 415 estudantes.