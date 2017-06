Escolas de Brusque e Botuverá cancelam aulas nesta segunda-feira, 5

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Brusque informou às 5h20 desta segunda-feira, 5, que as aulas na rede municipal de ensino estão canceladas devido à chuva, incluindo escolas e creches.

No entanto, o transporte universitário para a Univali (Itajaí e Balneário Camboriú) e Furb (Blumenau) estão mantidos durante todo o dia.

Por volta das 6h15, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) também confirmou que não haverá aula na rede estadual.

O Senai informou o cancelamento das aulas nos três períodos do dia.

A Apae também comunica que não haverá atendimento na instituição de manhã e à tarde.

Pela manhã desta segunda-feira, o Núcleo de Escolas Particulares da Acibr divulgou que mais instituições cancelaram as aulas durante o dia, mas permanecem em regime de plantão. São elas: Sesi Escola, Sesc, Colégio Cônsul Carlos Renaux, Colégio São Luiz e Colégio Amplo/Cultura.

A Unifebe informa que as aulas pela manhã estão mantidas. No decorrer do dia, será comunicado sobre o período noturno.

A Assevim alerta aos acadêmicos que as aulas desta segunda-feira, em todos os períodos, foram canceladas.

No CEI dos Comerciários também não haverá atendimento o dia todo.

Em Botuverá, as aulas das redes municipal e estadual foram canceladas.