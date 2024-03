Aumento alarmante: casos de dengue em Brusque disparam quase 1000% desde o início do ano

A Prefeitura de Brusque anunciou na segunda-feira, 4, que já foram registrados 152 casos de dengue no município. Lançado em 26 de janeiro, o primeiro boletim de dengue do ano informava que o município tinha 14 casos registrados. Para efeito de comparação, a diferença entre os dados representa um aumento de 985% em 65 dias.

Segundo o primeiro boletim, existiam no município 79 focos do mosquito Aedes aegypti confirmados espalhados em 19 regiões da cidade. Já no último boletim divulgado, os números subiram para 186 focos em 25 localidades e bairros. Em termos percentuais totais, o aumento nos números de focos representa 135%.

Analisando individualmente, os números também mostram que o maior avanço foi registrado entre os dois últimos boletins divulgados, o penúltimo em 23 de fevereiro e o último em 4 de março. Em casos, o percentual de aumento neste período foi de 67%, enquanto em focos foi de 26%.

Confira o crescimento dos números na tabela:

Números para denúncias e cuidados

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Confira as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti:

– Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

– Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

– Manter caixas d’água bem fechadas;

– Remover galhos e folhas de calhas;

– Não deixar água acumulada sobre a laje;

– Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

– Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

– Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

– Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

– Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

– Acondicionar pneus em locais cobertos;

– Fazer sempre manutenção de piscinas;

– Tampar ralos;

– Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

– Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

– Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

– Limpar sempre a bandeja do ar-condicionado;

– Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

– Recolher sacos plásticos e lixo do quintal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue em determinados bairros.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

Via WhatsApp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: