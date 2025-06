Aumento da população de rua em SC gera preocupação no governo do estado

População de rua

A população de rua em SC – visível na quase totalidade dos municípios, dos maiores aos menores – assumiu dimensão tal que provocou um encontro incomum, sexta-feira, na Casa d´Agronômica, reunindo os chefes dos três poderes, vários secretários de Estado e o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Topázio da Silva, prefeito de Florianópolis, entre outros. Discutiu-se a adoção de um protocolo único depois que se concluir uma estatística de pessoas que vivem na rua em todo Estado Para isso já há uma convergência no sentido de que seja compulsório o recolhimento e internação. Finalmente! E que tenha fim a hipocrisia que cerca o assunto.

Nome do campus 1

Diante de tanta polêmica – motivo de mais uma sessão nesta terça-feira – para se decidir se fica ou não o nome de João David Ferreira Lima no campus da UFSC, no bairro Trindade, em Florianópolis, o relator da Comissão de Memória e Verdade, que propôs a retirada da denominação, Hamilton de Godoy Wielewicki, manifestou ser favorável à alteração do estatuto da universidade para que sua sede passe a ser descrita apenas como “Campus Universitário localizado no Bairro Trindade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina”.

Nome do campus 2

Ferreira Lima é acusado de ter colaborado com a ditadura enquanto reitor. Para lembrar: o mesmo Conselho Universitário aprovou em 1993 a concessão do título “honoris causa” para então ditador cubano Fidel Castro, que não veio recebê-lo. Em 2013 a mesma UFSC convalidou convite ao terrorista italiano Cesare Battisti, que desistiu, para fazer uma palestra. A sugestão de Wielewicki pode afastar iniciativas de se apresentarem novos nomes para o campus. Quem sabe Che Guevara, Hugo Chavez, Fidel Castro, Mao Tse Tung…

Analfabetismo

A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil recuou de 5,4% em 2023 para 5,3%, acaba de divulgar o IBGE. Quanto ao recorte por unidades da federação, Alagoas teve a proporção mais elevada: 14,3%. Piauí (13,8%), Paraíba (12,8%) e Ceará (11,7%) vieram na sequência. O Distrito Federal mostrou a menor taxa do país: 1,8%. SC (1,9%), Rio de Janeiro (2%) e São Paulo (2,3%) também se destacaram entre as proporções mais reduzidas.

Imoralidade

O volúvel presidente da Câmara dos Deputado, Hugo Motta, é autor de uma sandice que enoja. Quer que os deputados recebam salários e aposentadoria somados! Essa indignidade parte da certeza de que este governo, pela necessidade de apoio, ficará de joelhos e atenderá ao imoral pleito, rendido ao desejo dos piores políticos que temos na história, que não conhecem mais qual seja a noção de dignidade e vergonha. Querem apostar? Vão conseguir mais esta obscenidade

“Hermanos” 1

Como divulgado, no verão catarinense deste ano os argentinos foram 28,8% dos visitantes. Em Florianópolis, foram 55,5% da totalidade de turistas e quase metade (45,5%) dos estrangeiros, conforme levantamento da Fecomércio SC. Praticamente todos tinham compras no roteiro. Cada grupo de argentinos fez R$ 12.653 em gastos, alta de quase 30% ante o verão anterior.

“Hermanos” 2

A loja de Florianópolis da rede francesa de artigos esportivos Decathlon aumentou seu faturamento em 140% e foi líder mundial da rede. Foi preciso reforçar equipe e estoque, recebendo de 20 mil a 25 mil artigos por dia para atender, em média, 5 mil clientes diários, quando o normal, noutras épocas do ano, como nos sábados, não passa de 800.

Desastre

Em duas páginas, ontem, o catarinense Ricardo Faria, o “rei do ovo”, disse no portal da “Folha de S. Paulo” o que a quase totalidade dos empresários vem dizendo intramuros, sempre com receio de expressar publicamente, temendo as patrulhas que se conhece: que é um desastre contratar no Brasil pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família, se indispondo convites para treinar e conseguir uma vida melhor, porque estão presas no programa.

Fraude

Aquele passarinho veio dizer que se as prefeituras, Tribunal de Contas, Polícia Civil e correlatas forem checar a autenticidade de diplomas, principalmente de ensino médio, de candidatos aprovados em seus concursos públicos, terão enormes surpresas.

Desjejum

Teve seus primeiros encaminhamentos no Legislativo estadual projeto de que que inclui o desjejum na alimentação escolar dos estudantes da rede pública de educação básica, no início da manhã, antes das aulas.