Aumento de dependentes em cassinos on-line e jogo do tigrinho em Brusque preocupa equipes de saúde mental

A Coordenação de Saúde Mental de Brusque acompanha o avanço dos casos de dependência em jogos on-line com grande preocupação. Atualmente, seis pacientes estão sendo acompanhados pela equipe da prefeitura, mas a avaliação é de que há uma grande subnotificação.

Desses seis pacientes com tratamento em andamento, dois são homens e quatro são mulheres. As principais plataformas utilizadas por eles são os cassinos on-line e o chamado jogo do tigrinho.

“O crescimento dessa modalidade de compulsão tem se mostrado um desafio emergente para a rede pública de saúde, sobretudo pela velocidade com que os jogos virtuais se popularizam e se tornam acessíveis à população”, avalia Eli Maria Menegasso, coordenadora de Saúde Mental de Brusque.

Panorama em Brusque

Segundo Eli, o número atual de pacientes em acompanhamento provavelmente não reflete a totalidade da realidade municipal.

“Avaliamos o avanço dos casos de dependência com grande preocupação. Consideramos que o quantitativo real pode ser maior, uma vez que muitos casos não chegam ao serviço público, seja por desconhecimento, vergonha, estigma ou por buscarem soluções fora da rede especializada”.

Entre os fatores que a coordenação identifica como responsáveis pelo aumento da procura por jogos de azar online na cidade estão o fácil acesso às plataformas digitais, a intensa divulgação por influenciadores e campanhas publicitárias, e o baixo valor necessário para iniciar as apostas.

“Esses elementos tornam os jogos de azar especialmente atrativos, inclusive para pessoas que anteriormente não tinham contato com esse tipo de atividade, ampliando o risco de dependência”.

Perfil dos dependentes

O perfil predominante observado em Brusque é composto por pessoas em idade produtiva, geralmente economicamente ativas. O aspecto que mais chama atenção nos acompanhamentos, segundo Eli, são as significativas perdas financeiras acumuladas, muitas vezes com impacto direto nas relações familiares, profissionais e sociais.

Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no último ano, cerca de 1,8 milhão de brasileiros entraram em situação de inadimplência por conta das bets. Muitas pessoas se endividam quando deixam de arcar com seus compromissos financeiros para realizar apostas. Para a entidade, isso acontece, sobretudo, com a população de menor renda.

De acordo com dados disponibilizados pelo Banco Central, os brasileiros destinaram cerca de R$ 240 bilhões às bets em 2024.

Economistas da CNC estimam que pelo menos 80% dos pagamentos dos usuários nessas plataformas envolvem gastos com alguma modalidade de cassino on-line. O volume de recursos destinado às apostas esportivas, por exemplo, representaria uma fatia bem menor.

Tratamento

Hoje, o tratamento em Brusque envolve psicoterapia individual e atendimento psiquiátrico. Considerando que se trata de uma demanda crescente e relativamente recente, a coordenadora ressalta que ainda é necessária a realização de estudos mais aprofundados e a avaliação de ajustes na legislação vigente.

“O serviço, porém, já está em processo de aprimoramento técnico sobre o tema, buscando capacitar profissionais e fortalecer a rede para melhor atender esses casos”.

No momento, não há políticas públicas em desenvolvimento especificamente voltadas à dependência em jogos em Brusque. Contudo, a coordenadora salienta que é fundamental investir em ações de conscientização, educação preventiva, fortalecimento da atenção primária em saúde mental e articulação intersetorial.

“A administração também reconhece a importância de discutir regulamentações e estratégias de mitigação dos riscos associados às plataformas de apostas, visto que se trata de um fenômeno crescente, que envolve aspectos sociais, econômicos e de saúde pública”.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

