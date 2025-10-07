Aurinho Silveira recebe homenagem surpresa na Câmara de Brusque por 60 anos de dedicação ao serviço público

O chefe de gabinete e ex-vereador Aurinho Silveira de Souza foi homenageado nesta terça-feira, 7, na Câmara de Brusque, pelos 60 anos de dedicação ao serviço público. O ato foi uma surpresa ao homem de confiança de nove prefeitos de Brusque.

Aurinho trabalhou nos governos de Antônio Heil, José Germano Schaefer, Alexandre Merico, Ciro Roza, Roberto Prudêncio, Bóca Cunha, Jonas Paegle, Ari Vequi e, atualmente, trabalha com André Vechi.

Marcaram presença na sessão Ari Vequi e André Vechi, além de representantes de ex-prefeitos falecidos que Aurinho trabalhou. Ele recebeu uma placa que reconhece os trabalhos prestados ao município.

“Há momentos em nossa vida em que somos surpreendidos. Quem sabia [da homenagem], deveria nos avisar, principalmente o senhor prefeito municipal”, brincou Aurinho, em discurso.

Aurinho prosseguiu com a brincadeira: recomendou que não façam mais surpresas com pessoas de idade (ele tem 88 anos). Passadas as risadas, agradeceu pela homenagem e elogiou os homens públicos na linha de frente.

“Temos certeza que Brusque está bem representada. Levarei esta homenagem, esta surpresa, em meu coração. Agradeço a cada vereador pelo reconhecimento”.

Além da homenagem do Legislativo, Aurinho recebeu uma comenda da Prefeitura de Brusque. Na placa, constam os nomes de todos os prefeitos que trabalhou.

Elogios dos colegas de trabalho

O prefeito de Brusque, André Vechi, disse que Aurinho é o homem dos “nãos”, sempre preocupado em garantir a qualidade do serviço público. Vechi o considera um amigo e conselheiro, atento a cada detalhe do trabalho prestado.

“Falo do doutor Aurinho com o coração. Este ato é uma forma simbólica de reconhecer todo o trabalho que fez por nossa cidade. Tenho o privilégio de contar com ele na chefia de gabinete”.

O ex-prefeito Ari Vequi elogiou a lealdade e o compromisso de Aurinho com o dinheiro público. Além disso, lembrou que o chefe de gabinete foi peça fundamental para garantir que se tornasse prefeito em 2021.

“É um homem dedicado. A cidade de Brusque deve muito ao trabalho de Aurinho, ao zelo ao dinheiro público e à qualidade do serviço prestado. Aurinho faz a diferença em nossa cidade”, reconheceu Ari.

Um vídeo do ex-prefeito Ciro Roza foi exibido durante a sessão. O ex-chefe do Executivo parabenizou Aurinho, e disse que os 60 anos de trajetória no poder público vão além dos números. Ciro definiu o chefe de gabinete como “um cidadão exemplar”.

“Celebramos uma trajetória que é sinônimo de dedicação, de compromisso e de amor ao trabalho. Uma vida inteira dedicada a servir com ética e coração. Aurinho é um exemplo que inspira gerações”, disse Ciro, no vídeo.

A comenda do Legislativo foi entregue pelo presidente da Câmara, Jean Dalmolin. O reconhecimento do Executivo foi dado a Aurinho por André Vechi, Ari Vequi, pelo vice-prefeito Deco Batisti e por representantes de ex-prefeitos falecidos.

Início da vida pública

A vida pública de Aurinho iniciou em 1955, quando começou a trabalhar como professor na antiga escola Henriqueta Medeiros, mesmo local em que estudou. Depois, passou a atuar na escola Santa Terezinha.

Aurinho foi candidato a vereador em 1966, pelo antigo Partido Social Democrático (PSD). Brusque tinha cerca de dez mil eleitores na época e Aurinho conquistou 1.012 votos, sendo 10%. Na disputa eleitoral seguinte, apostou na reeleição, que se concretizou com um número ainda mais expressivo, de 2.084 votos.

A expressiva votação levou ele a concorrer ao cargo de prefeito nas eleições de 1976. Desta vez, concorreu pela antiga Aliança Renovadora Nacional (Arena), mas não se elegeu. Mesmo derrotado em 76 para Alexandre Merico, Aurinho foi convidado pelo então prefeito eleito para ser secretário de Administração.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

