Auto Peças Nicolette é campeã no Municipal de Bocha Vale Tudo Masculino

Era quase 1h da manhã quando o grito de campeão ecoou forte na Sociedade Beneficente. Na madrugada desta segunda, 10, para terça-feira, 11, a equipe da Auto Peças Nicolette derrotou a Beneficente B após mais de cinco horas de partida para levantar o título do Campeonato Municipal de Bocha de Brusque pela sétima vez.

A conquista veio após três partidas. O Nicolette venceu a primeira (24 a 14), perdeu a segunda (24 a 10), mas fez uma partida quase perfeita e levou o título para casa no terceiro confronto, finalizado em 24 a 8. No duelo de ida, as equipes haviam empatando em 1 a 1.

A festa fora de casa foi madrugada adentro em um duelo que ficou marcado pelo grande público que compareceu para prestigiar a finalíssima e não arredou o pé até o fim da partida.

O terceiro lugar da competição acabou com a Cancha do Mano, que superou o Volta Grande e também subiu ao pódio. O prefeito Jonas Paegle, o vice Ari Vequi, e o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Ademir Luiz de Souza, o Toto, acompanharam grande parte da partida decisiva. A premiação e troféus para as três melhores equipes da competição foram entregues pelo vereador e líder do governo na Câmara, Deivis da Silva.

Palavra do campeão

O representante da equipe campeã, Vilmar Nicoletti, enalteceu a dificuldade da competição, valorizou os vice-campeões e destacou também a importância da torcida na conquista.

“Foi uma conquista muito difícil, com um adversário forte que se chegou na final é porque também tinha um bom time, mas as coisas deram certo para nós e saímos vencedores. Só temos a agradecer a nossa torcida calorosa, que sempre nos acompanha, respeitando sempre os adversários, isso é muito importante”, destaca.

O coordenador de Esportes e Participação da Fundação Municipal de Esportes, Eduardo Gohr, diz que a competição encerra com chave de ouro após uma final com duas equipes que sempre se destacaram ao longo da disputa.

“Foram jogos emocionantes, com a disputa decidida na nega. O equilíbrio prevaleceu. São equipes que mereceram ao longo do campeonato e na final, disputada ponto a ponto, o Nicolette teve méritos e competência para vencer”, destaca.

Final da bocha feminina

Nesta terça-feira, 11, será o dia de conhecer a grande campeã entre as mulheres. Beneficente e Cancha do Neni A duelam na Sociedade Beneficente em busca da taça. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

“É mais uma edição em que a Sociedade Beneficente novamente vai disputar o título da bocha vale tudo, agora no feminino. Com certeza esperamos outro grande jogo aqui na Sociedade Beneficente”, comenta Eduardo Gohr.