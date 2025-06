Autópsia revela causa da morte de brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

A autópsia de Juliana Marins, a brasileira encontrada morta no vulcão Rinjani, na Indonésia, revelou a causa da morte. O laudo foi divulgado nesta sexta-feira, 27.

Segundo o Hospital Bali Mandara, Juliana, de 26 anos, morreu cerca de 20 minutos após a queda. Ela sofreu um trauma torácico grave devido ao impacto, além de uma grande hemorragia interna que atingiu os órgãos respiratórios.

“A vítima sofreu ferimentos graves e fraturas em diversas partes do corpo. A principal causa da morte foram lesões na caixa torácica e nas costas”, afirmou o especialista forense Ida Bagus Alit à imprensa internacional.

“Foram encontrados arranhões e escoriações, além de fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas causaram danos a órgãos internos e hemorragia intensa”, explicou.

Juliana também apresentava um ferimento na cabeça. O laudo confirma a hipótese de que ela não sobreviveu por muito tempo após o acidente.

“No tórax e abdômen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão mostrou sinais de retração que indicariam uma hemorragia lenta. Isso sugere que a morte ocorreu logo após os ferimentos”, concluiu o perito.

Hipotermia descartada

Segundo informações da BBC News Indonésia, o laudo descartou a possibilidade de hipotermia, já que não foram encontradas necroses ou lesões nas extremidades dos dedos. Apesar da confirmação de que a morte foi rápida, o horário exato do óbito ainda não foi determinado.

O pai de Juliana, Manoel Marins Filho, acompanhou a necrópsia em Bali e aguarda a emissão do atestado de óbito. Na noite de quinta-feira, 26, ele afirmou ainda não saber quando o corpo será liberado.

“Não sei se vou conseguir voltar com ela agora ou se ainda vai demorar um pouco. Ontem bateu muita saudade, chorei muito, não dormi bem. Filha, te amo demais”, disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

*Com informações do portal ND Mais

