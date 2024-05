Autores de roubo à pastelaria no Centro de Brusque são condenados; confira penas

Os autores do roubo em uma pastelaria do Centro de Brusque, em junho de 2023, foram condenados a mais de 15 anos de prisão pelo crime. No caso, um dos autores era parente da gerente do estabelecimento, que acabou falecendo horas depois, após um acidente de trânsito. A condenação foi decretada na tarde desta quarta-feira, 15, pela Vara Criminal de Brusque.

Dos envolvidos, dois homens, um de 30 e outro de 23 anos foram condenados à pena de 16 anos, oito meses e 14 dias de reclusão em regime inicial fechado, cada um. O parente da vítima, de 40 anos, foi condenado à pena de 18 anos, cinco meses e seis dias, em regime inicial fechado.

O crime

Conforme apurado pela Divisão de Furtos e Roubos (DFR) e confirmado pela instrução criminal, quatro indivíduos teriam entrado na pastelaria e rendido funcionários e clientes. Os autores tinham em mãos uma arma de fogo e uma faca.

Com a investigação, os policiais identificaram três dos quatro envolvidos no crime, sendo um deles o parente da gerente.

Outras condenações

No dia 5 de outubro de 2023, a DFR havia identificado esse grupo que seria especializado em crimes de furtos e roubos a residências e estabelecimentos comerciais.

Demais integrantes do mesmo grupo foram condenados por roubo a uma residência no bairro Guarani, no dia 7 de janeiro do mesmo ano. No local acontecia uma confraternização. Quatro homens invadiram a residência.

Os quatro criminosos foram identificados. Três deles foram condenados à pena de onze, 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cada um. O quarto integrante morreu em confronto com a polícia.

Roubo no Azambuja

Os integrantes desse grupo também foram condenados por outro roubo cometido no dia 12 de março de 2023, realizado no bairro Azambuja. Três homens invadiram uma casa, renderam a família e roubaram dinheiro e celulares.

As penas para esse crime foram de 12 anos, em regime inicial fechado, para cada um dos envolvidos.

A Polícia Civil declarou que ainda há processos criminais em andamento contra os investigados, o que pode gerar outras condenações.

