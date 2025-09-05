O Avaí joga a Copa Santa Catarina sem grandes compromissos na competição. Como é o campeão catarinense, já tem vaga na Copa do Brasil de 2026. Portanto, quem vai entrar em cena é o time Sub-20, atuando em uma competição profissional.

Apesar de ter terminado o Catarinense da categoria num modesto sexto lugar, o Avaí Sub-20 está embalado para ganhar rodagem entre profissionais. Afinal, conquistou a primeira edição do Brasileiro Série B Sub-20, disputada em 2025.

Peças do time principal devem ter raríssimas aparições na Copa SC. O foco será todo na Série B do Campeonato Brasileiro. A luta pelo acesso está mais distante devido ao mau momento: nos três últimos jogos, empatou sem gols com o Operário-PR e perdeu para Amazonas e América-MG, equipes que brigam contra o rebaixamento. Desta forma, o Leão já ocupa a segunda metade da tabela.

Em meio aos problemas dentro de campo, há os problemas fora dele, com atrasos de salários e pagamentos por direitos de imagem.



Avaí Futebol Clube

Florianópolis

Fundação: 1º de setembro de 1923

Estádio: Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada (próprio)

Presidente: Júlio Heerdt

Técnico: Jair Ventura

Títulos: 1 Brasileiro Série C (1998), 19 Catarinense (1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019, 2021 e 2025) e 1 Copa SC (1995)

Material esportivo: Volt

Catarinense 2025: 1º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B (em andamento)

Copa SC 2024: não disputou

Foto: Copa SC vai ficar a cargo do Sub-20 | Fabiano Rateke/Avaí FC

