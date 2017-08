Avaí e São Paulo fazem duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão

Na luta contra a queda para a Série B, Avaí e São Paulo têm uma partida importantíssima neste domingo, 20. Os clubes se enfrentam na Ressacada pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e, quem perder, terá de amargar na zona de rebaixamento. O time catarinense vem de importante vitória fora de casa e terá o provável reforço do meia Marquinhos. A ausência azurra será do zagueiro e capitão Betão, que cumpre suspensão automática após o acúmulo de três cartões.

O São Paulo segue na obsessão da luta contra o Z-4. Na última rodada, a vitória contra o Cruzeiro foi importante, mas o foco não pode dispersar na sequência do campeonato. Dorival Junior treinou a equipe no 4-1-4-1, apontando a titularidade de Jucilei e também Lucas Fernandes. A equipe em campo deve contar com: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros; Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Cueva; Denilson. A partida será na Ressacada, a partir das 16h.

Grêmio x Atlético-PR

Na Arena do Grêmio, o tricolor tenta voltar a vencer no campeonato para seguir na cola do líder Corinthians. O Furacão será o próximo adversário, e promete ser um adversário perigoso. Enquanto o tricolor aposta em time misto – protege seus principais nomes para a disputa das semifinais da Copa do Brasil -, o Furacão concentra energias no Brasileirão, e vem crescendo potencialmente na competição. O confronto será domingo, 20, às 11h.

Corinthians x Vitória

O Timão têm grandes chances de alcançar 50 pontos sábado, 19. A equipe enfrenta o frágil Vitória, vice-lanterna do campeonato, e tudo indica que o líder isolado e invicto acumulará mais três pontos. Jadson deve ser o reforço que volta para encorpar o Corinthians. O meia estava há três semanas longe dos gramados após fraturar duas costelas. As equipes jogam a partir das 16h, na Arena Corinthians.

Palmeiras x Chapecoense

No embate de Verdões, os objetivos são diferentes, mas a vitória interessa a ambos. O Palmeiras tem claras chances de ultrapassar o Santos e tomar para si o terceiro lugar se vencer a Chape e o Peixe perder para o Coritiba. Já a Chape, que já foi líder do Brasileirão e agora está na zona de rebaixamento, busca acumular quaisquer pontos fora de casa para fugir do descenso. A partida será domingo, 20, às 19h.

Série B

Inter visita ABC (RN) e tenta dar troco

Pela Série B, o Internacional tenta devolver a derrota sofrida no turno para o ABC (RN), agora em terras potiguares. O colorado joga no sábado, 19, às 16h30, e pode tomar a liderança do América-MG caso o Coelho perca para o Goiás. O Criciúma enfrenta o Oeste (SP) no Heriberto Hülse a partir das 20h30 desta sexta, 18, e pode subir até três posições em caso de vitória. O Figueirense já jogou a rodada e perdeu para o Náutico, permanecendo no Z-4.