Avaliação positiva de Lula entre mulheres cai para 21%

Lula e Janja

O portal Poder Data publicou ontem que a avaliação positiva de Lula entre mulheres recuou para 21%. É a pior taxa entre eleitoras durante seu mandato; no início do governo, em janeiro de 2023, o percentual era de 45%. Enquanto isso, a deslumbrada e entojada primeira-dama, Janja da Silva, continua escarnecendo dos brasileiros com seus gastos desmedidos. Assim, a avaliação só tende a piorar cada vez mais.

Homenagem

O reconhecido cineasta Silvio Tendler dirige o documentário “Justiça em Estado de Exceção”, que está sendo lançado. É sobre o papel de duas instituições primordiais para a configuração da democracia liberal: o Judiciário e a mídia. Questiona as ações e os interesses por trás de ambos os sistemas, debatendo sobre o projeto de poder desigual defendido por eles. Detalhe: Tendler dedica o filme à memória de Luiz Carlos Cancelier, ex-reitor da UFSC, vítima de flagrante injustiça.

Museu do Mar

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade lançou aviso de licitação para contratação de empresa especializada em execução de obra de arquitetura e engenharia para restauração e ampliação do maravilhoso Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. A data para receber propostas é 29 de abril.

Radical

Nessa discussão no Legislativo estadual sobre moradores de rua, o deputado Junior Cardoso (PRD) protocolou projeto de lei para autorizar prefeitos a retirá-los e interná-los compulsoriamente. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento contrário.

Escatologia

A Universidade do Estado (Udesc) ainda silencia sobre novo evento escatológico que envolve a instituição nos últimos dias. O primeiro foi dia 10, quando seu Diretório Central dos Estudantes promoveu o evento Cudesc, com o propósito de incentivar a integração de seus alunos com os da coirmã UFSC. Agora voltou a ser alvo de críticas públicas por conta de uma recepção aos estudantes calouros em que a atração foi uma drag queen, que recebeu R$ 12,5 mil de cachê, pagos pela Reitoria.

Nomeação suspeita

Sobre nota, aqui, ontem: a Comissão de Ética Pública do governo federal avalia abrir processo para ver se houve falha no procedimento de nomeação dos ministros Vinícius Marques (Controladoria-Geral da União), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Carlos Lupi (Previdência) como conselheiros na empresa Tupy S.A., de Joinville. É uma companhia aberta em que o governo tem participação minoritária.

Intervenção

Diante do cenário de constante violência contra mulheres em SC, a deputada Luciane Carminatti (PT) promoveu uma intervenção pública, ontem, no hall da Assembleia Legislativa. Quis chamar a atenção para os alarmantes números de feminicídios no Estado: 51 em 2024, ano em que o Judiciário catarinense expediu aproximadamente 30 mil medidas protetivas. Ela diz, e não há como discordar, do alto da principal voz na defesa dos direitos das mulheres no Legislativo, que vivemos uma verdadeira epidemia de violência onde cada número representa uma mãe, filha ou irmã brutalmente assassinada, frequentemente por quem deveria protegê-la.

Discriminação de gênero

O Conselho Nacional da Justiça passou a determinar que todos os tribunais levem em conta, nos julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Em SC a diretriz acaba de ser aplicada em julgamento na 1ª Vara do Trabalho de Criciúma, que condenou um supermercado a indenizar, em danos morais, uma ex-funcionária por dispensá-la durante período da vida pessoal em que enfrentava violência doméstica.

Protocolo de gênero

Em fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SC) deliberou sobre um outro caso no qual foi aplicado o protocolo de gênero. O colegiado garantiu o ressarcimento de descontos salariais a uma trabalhadora que acompanhou seu filho de 8 meses durante internação no hospital por 18 dias. No processo, afirmou que apresentou atestado médico que justificava a necessidade, mas a empresa se negou abonar as faltas.

Estrela

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro divulgou os primeiros três nomes da programação da edição de 2025. Destaca que entre 13 e 22 de junho circularão pelo Riocentro estrelas como o pastor catarinense Junior Rostirola, criador do best-seller “Café com Deus Pai”, o escritor Jeferson Tenório, autor do premiado “O avesso da pele”, e Paula Pimenta, um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil no país.