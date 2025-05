Avança na Assembleia Legislativa iniciativa que reduz as atribuições do professor em sala de aula

Negacionismo

Avança na Assembleia Legislativa mais uma iniciativa que reduz as atribuições do professor em sala de aula. Um projeto proíbe o ensino e abordagem disciplinar do Holocausto sob o prisma do negacionismo nas escolas públicas e privadas do Estado. Tarefa que cabe ao Conselho Estadual de Educação, antes de tudo. E que está sendo ignorado.

Maré cheia

Quem andou celebrando o verdadeiro festival de praias aterradas, que começou em SC e virou moda Brasil afora, pode ficar com cara de maré cheia. Pesquisadores da Universidade Federal de SC acabam de emitir uma nota técnica, a partir de evidências científicas, concluindo que tais alterações na dinâmica natural têm mais risco de afogamento e balneabilidade pior. E agora?

Estrela

Vários dos 133 prefeitos de SC que foram à marcha deles, em Brasília, nesta semana, se impressionaram com a desenvoltura e a popularidade do chefe do Executivo de Florianópolis, Topázio Neto, que chamou a atenção não apenas pelo nome incomum como também pela extrema simpatia e popularidade. Um de seus segredos de sucesso é usar as redes sociais, o que ele faz de forma muito criativa e descontraída.

Morador de rua

O bilionário Luciano Hang decidiu entrar na discussão sobre os moradores de rua, e na sua cidade, Brusque. Ele palpitou em reunião, anteontem, com representantes da sociedade civil e do poder público local. Definiu-se por um projeto de lei para proibir o uso de bebidas alcoólicas em espaços públicos, bem como a venda de produtos em semáforos. A última contagem apontou que a cidade tem no momento 62 moradores de rua, mas já teve 130.

Repúdio

A Associação Empresarial de Florianópolis emitiu nota de repúdio, ontem, acerca do ousado atentado contra a vida do delegado-geral da Polícia Civil e SC, Ulisses Gabriel, quarta-feira. A entidade reforça seu apoio irrestrito às forças de segurança e reafirma a confiança na atuação da Polícia Civil do Estado. A entidade teme que episódios como este maculem a imagem de Florianópolis, que é reconhecida nacionalmente como uma das capitais mais seguras do Brasil.

Quinto constitucional

O Conselho Pleno da OAB-SC analisa hoje os critérios que regulamentarão o processo de escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça pelo critério do quinto constitucional destinado à advocacia. Será colocada em discussão proposição que mantém a consulta direta à classe, incluindo a promoção da equidade de gênero e racial. O presidente Juliano Mandelli prioriza o amadurecimento das regras em detrimento da pressa.

Sim

Os senadores Esperidião Amin (PP), Jorge Seif (PL) e Ivete da Silveira (MDB) votaram a favor (54 a 13) do polêmico projeto que flexibiliza as regras para licenciamento ambiental. Os ambientalistas (exceto os caviar) estão muito preocupados. Há excessos, sim.

Faxina no futebol

Palmas para a Chapecoense, que se aliou a outros 19 clubes de futebol das séries A e B, que vão se abster de votar, neste domingo, na chapa única, encabeçada pelo roraimense Samir Xaud, para a presidência da CBF. A direção do clube catarinense subscreve nota em que se destaca que “o futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade”. Que a CBF nunca teve, tem e, aparentemente, não terá.

Anti-Itália

Não será surpresa se o grande ato solene, dia 4, na Assembleia Legislativa, alusivo aos 150 anos da grande imigração italiana em SC, se transforme em uma manifestação de protesto e repúdio contra o Parlamento da Itália que nesta semana aprovou decreto-lei que restringe o direito à cidadania italiana a descendentes de imigrantes nascidos fora do país. Como se sabe, depois do Espírito Santo, SC é o segundo Estado brasileiro com o maior contingente de ítalo-descendentes.

Opostos

Enquanto o Supremo Tribunal Federal tem a pior imagem de sua história – 16% de confiança dos brasileiros, conforme um dos mais recentes levantamentos – a que catarinenses tem no seu Tribunal de Justiça (TJ-SC) é invejável. Pesquisa feita Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert) mostra que 91% dos entrevistados reconhecem a importância do tribunal, crescimento de mais de 6% em relação à uma anterior.