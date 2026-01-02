ATUALIZAÇÃO – Avenida Primeiro de Maio será bloqueada por um mês após 6 de janeiro

Atualização (02/01, às 17h): após a publicação da matéria, a prefeitura alterou a data de interdição total da avenida Primeiro de Maio. A via será bloqueada no dia 6 de janeiro, não mais nesta sexta-feira, 2. O texto foi atualizado.

A avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será totalmente bloqueada para o trânsito de veículos por um mês, a partir de 6 de janeiro. A interdição ocorre no trecho entre o entroncamento com a rua Tiradentes e o entroncamento com a rua Nova Trento.

Segundo a prefeitura, o bloqueio é necessário para a execução das escavações das galerias da macrodrenagem, pavimentação provisória e conclusão dos trabalhos de drenagem no local. A previsão é de que os trechos da obra sejam entregues até junho.

A revitalização da avenida Primeiro de Maio será realizada em etapa posterior. O trecho que já possui pavimentação asfáltica será utilizado como base para a aplicação do novo asfalto, aproveitando a estrutura existente.

Durante o período de interdição, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas. Quem se desloca do bairro em direção ao Centro deve acessar a rua Nova Trento. Já no sentido Centro-avenida Primeiro de Maio, as opções são a rua Tiradentes, com passagem pelo Sintrafite, ou a rua Azambuja.

As rotas do transporte coletivo municipal durante o período de bloqueio ainda estão em avaliação.

